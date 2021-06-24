تراند الفن: تفاصيل جديدة عن دهس توأمين في متنزه بنجران.. ورد فعل مفاجئ من والدهما تجاه الفاعل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف عبد الله يحيى آل لعجم خال الطفلين التوأمين الذين توفيا دهساً في نجران تحت عجلات مركبة كان يقودها رجلاً مسن تفاصيل الحادث المؤلم.

وقال “عبدالله” وفقاً لـ”العربية.نت” إنه أثناء تنزه الأسرة في متنزه الملك فهد بنجران ، ترك الأب طفليه مع الأسرة والأقارب وذهب لشراء العشاء، وحينها قام التوأم “فيصل وحور” بسحب لعبة السكوتر واللعب عليها.

ظلمة الطريق منعت السائق من رؤيتهما

وتابع أنهما فجأة دخلا في طريق مظلم، حيث كان قائد مركبة مسن، يمر في هذا الطريق دون أن يرى الطفلين ما أدى إلى دهسهما، ليلقى فيصل مصرعه فيما أصيبت شقيقته، مشيراً إلى أن الطريق كان مظلماً ولا يوجد به سياج أو ممرات خاصة بالألعاب في المتنزه.

وأوضح أن قائد المركبة المسن قام بنقل الطفل وشقيقته إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما، وتبين أن الطفل توفي في الحال بعد الحادث، اما شقيقته فمازالت في وضع حرج جداً، وترقد في العناية المركزة نظير إصابتها بكسر في الحوض”.

ردة فعل الأم والأب

ولفت إلى أن أم الطفلين كانت تراقب عن بعد ما يجري، دون أن تستطيع فعل أي شيء لهما مؤكدا أنا لم تحتمل أن ترى الطفلين في وضع مؤلم كهذا ، وتم إبلاغ الأب الذي ذهب مسرعاً للمستشفى.

من جانبه علق سفر آل لعجم والد الطفل والطفلة قائلاً : “الحمد لله على قضائه وقدره، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وأن يجعل فيصل شفيعاً لنا يوم القيامة، وأن يشفي شقيقته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان، وأن يربط على قلب والدته، وأن يعوضنا من عنده”. مضيفاً أنه قام بالتنازل عن قائد المركبة لوجه الله.