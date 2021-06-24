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عمر شويل - جدة طرق تنظيف شفاط المطبخ من الدهون بكل سهولة، شفاط المطبخ من الأدوات الهامة في كل مطبخ، والذي يعمل على امتصاص الدهون والروائح الكريهة التي تتصاعد أثناء الطهي، وبمرور الوقت تتراكم الدهون على الشفاط، لذا يجب تنظيفه من حين لآخر حتى لا تتراكم هذه الدهون ويصبح من الصعب إزالتها، وتوجد العديد من الطرق التي يمكنها القضاء على هذه الدهون في أسرع وقت، وتوجد كذلك كثير من المواد الطبيعية التي يمكنها التخلص منها، و سنتعرف عليها سوياً.

طرق تنظيف شفاط المطبخ من الدهون

تنظيف الشفاط بالدقيق

يتميز الدقيق بقدرته على إزالة الدهون بسهولة عن طريق التصاقه بها، وذلك ع طريق فصل الشفاط من الكهرباء وفك أجزاؤه وغمرها في كمية مناسبة من الدقيق ونتركها لمدة نصف ساعة، ونقوم بفركه بدون ماء حتى تزول الدهون، وبعدها نغسله بالماء الدافئ ونتركه حتى يجف.

تنظيف الشفاط بالبيكربونات

يعد بيكربونات الصوديوم من أقوى المواد التي تعمل على إزالة الدهون التي يصعب القضاء عليها بسهولة، لذا يمكن استخدامه مع ملح الليمون بخلط كميات متناسبة مع الصابون السائل وإضافة الماء المغلي إليهم، ويترك لمدة ربع ساعة على الأقل ثم نقوم بغسل الشفاط وتنظيفه جيداً ويترك حتى يجف قبل تركيبه.

الخل لتنظيف دهون الشفاط

يحتوي الخل الأبيض على مواد فعالة في التخلص من الدهون المتراكمة على شفاط المطبخ، وذلك كالتالي: