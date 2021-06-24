تراند الفن: “الآثار” تتابع مشروع تطوير شجرة مريم في المطرية (صور)

تفقد الدكتور أسامة طلعت، رئيس القطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، أعمال تطوير موقع شجرة مريم بالمطرية، إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة، والخدمات التي ستقدم للزائرين، تمهيدًا لافتتاح الموقع خلال الفترة المقبلة.

قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن موعد افتتاح مشروع شجرة مريم بالمطرية يكون مع افتتاح شارع المطراوي، حيث إن نسبة الأعمال وصلت لنحو 90%، وتم تطوير المشروع من أعمال الصيانة، ورفع كفاءة الموقع لاستقبال الزائرين.

وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من استبدال بعض الدعامات الحاملة للشجرة عن طريق معهد الحرف الأثرية، ووضع كشافات حول الشجرة، وتم تركيب سور خشبي حول الشجرة الأثرية لحمايتها بشكل دائم، كما تم أيضًا أعمال تطهير البئر المُجاورة للشجرة، مع تطوير الشلال الموجود بها.

شجرة مريم بالمطرية

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة القاهرة قد بدأت برصف عدد من الشوارع بحي المطرية، ضمن خطة تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث قامت إدارة الطرق باستمرار العمل بفرد طبقة “السن” في شارع المطراوي، تمهيدًا لأعمال الرصف، وذلك في إطار خطط تطوير وتجميل حي المطرية، كما يتم تركيب “بلاط أنترلوك” بشارع إبراهيم غالي وشارع كنيسة العذراء مريم، المُتفرع من شارع البلسم.