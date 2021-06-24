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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
تفقد الدكتور أسامة طلعت، رئيس القطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، أعمال تطوير موقع شجرة مريم بالمطرية، إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة، والخدمات التي ستقدم للزائرين، تمهيدًا لافتتاح الموقع خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن موعد افتتاح مشروع شجرة مريم بالمطرية يكون مع افتتاح شارع المطراوي، حيث إن نسبة الأعمال وصلت لنحو 90%، وتم تطوير المشروع من أعمال الصيانة، ورفع كفاءة الموقع لاستقبال الزائرين.
وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من استبدال بعض الدعامات الحاملة للشجرة عن طريق معهد الحرف الأثرية، ووضع كشافات حول الشجرة، وتم تركيب سور خشبي حول الشجرة الأثرية لحمايتها بشكل دائم، كما تم أيضًا أعمال تطهير البئر المُجاورة للشجرة، مع تطوير الشلال الموجود بها.
وكانت الأجهزة المعنية في محافظة القاهرة قد بدأت برصف عدد من الشوارع بحي المطرية، ضمن خطة تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث قامت إدارة الطرق باستمرار العمل بفرد طبقة “السن” في شارع المطراوي، تمهيدًا لأعمال الرصف، وذلك في إطار خطط تطوير وتجميل حي المطرية، كما يتم تركيب “بلاط أنترلوك” بشارع إبراهيم غالي وشارع كنيسة العذراء مريم، المُتفرع من شارع البلسم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الآثار” تتابع مشروع تطوير شجرة مريم في المطرية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.