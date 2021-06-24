فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
وصلت منذ قليل، بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، في المباراة المرتقبة والمنتظرة والتي ستجمعهما مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وحرص محمود الخطيب على استقبال بعثة الترجي في مطار القاهرة فور وصولها، وإنهاء كافة الأمور الإدارية مع البعثة وتسهيل دخولهم إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي.
ويواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان النادي الأهلي حقق فوزًا غاليًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ستاد رادس، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعثة الترجي التونسي تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.