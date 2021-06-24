تراند الفن: بعثة الترجي التونسي تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي

وصلت منذ قليل، بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، في المباراة المرتقبة والمنتظرة والتي ستجمعهما مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب على استقبال بعثة الترجي في مطار القاهرة فور وصولها، وإنهاء كافة الأمور الإدارية مع البعثة وتسهيل دخولهم إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي حقق فوزًا غاليًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ستاد رادس، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.