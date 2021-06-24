تراند الفن: مصطفى محمد يجتاز الكشف الطبي مع جالطة سراي استعدادًا للموسم الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

أعلن نادي جالطة سراي التركي، اجتياز مصطفى محمد، مُهاجم الفريق ومنتخبنا الوطني، الكشف الطبي استعدادًا للموسم الجديد. وأكد الحساب الرسمي للنادي التركي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اجتياز مصطفى محمد وسفيان فيجولي الفحص الطبي، ضمن استعدادات الفريق للمُوسم المقبل. وكان النادي التركي، قد أخطر اتحاد الكرة، رفضه تواجد اللاعب في أولمبياد طوكيو ليتأكد غيابه عن المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب. ورفض فريق جالطة سراي مُشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد، بسبب ارتباط الفريق بمُواجهة أمام فريق أيندهوفن الهولندي في نفس المواعيد مُنتصف يوليو، ضمن مُباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا. روما يقترب من ضم حارس وولفز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.