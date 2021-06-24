فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة
استغاثت سيدة من أهالي قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، برئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، خلال تفقده أعمال القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بقرية كفر الجزيرة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وطالبت بإجراء جراحة تجميل لابنتها التي تبلغ من العمر 12 عامًا بعد تعرضها لحريق.
أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، تعليماته على الفور لعميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم، باستقبال الحالة بالمستشفى الجامعي وإجراء ما يلزم لها من تدخل جراحي عاجل للتخلص من آثار الحريق.
وأشاد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، بالخدمات التي قدمتها كافة الفرق الطبية المشاركة في القافلة اليوم والتي ضمت 17 تخصصًا بمشاركة 35 من أساتذة كلية الطب بالجامعة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الدور الرائد لجامعة طنطا في خدمة المجتمع والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استجابة لوالدتها.. رئيس جامعة طنطا: إجراء جراحة تجميل لوجه طفلة بعد تعرضها لحريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.