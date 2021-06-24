تراند الفن: استجابة لوالدتها.. رئيس جامعة طنطا: إجراء جراحة تجميل لوجه طفلة بعد تعرضها لحريق

استغاثت سيدة من أهالي قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، برئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، خلال تفقده أعمال القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بقرية كفر الجزيرة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وطالبت بإجراء جراحة تجميل لابنتها التي تبلغ من العمر 12 ‏عامًا بعد تعرضها لحريق.

‏أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، تعليماته على الفور لعميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم، باستقبال الحالة بالمستشفى الجامعي وإجراء ما يلزم لها من تدخل جراحي عاجل للتخلص من آثار الحريق.

وأشاد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، بالخدمات التي قدمتها كافة الفرق الطبية المشاركة في القافلة اليوم ‏والتي ضمت 17 تخصصًا بمشاركة 35 من أساتذة كلية الطب بالجامعة، ‏مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الدور الرائد لجامعة طنطا في خدمة المجتمع ‏والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.