فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 مساءً - توصلت دراسة أجريت حديثًا إلى أن البشر في أوائل العصر الحديث، عاشوا مع إنسان دينيسوفان وإنسان نياندرتال منذ أكثر من 44000 عام، حسب ما جاء في الحمض النووي المكتشف في كهف سيبيريا.
حلل خبراء من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ بألمانيا، الرواسب من كهف دينيسوفا في جبال ألتاي بسيبيريا، حيث أطلق هذا الاسم عليه، نسبة إلى النوع البشري القديم الذي تم العثور على بقاياه لأول مرة في عام 2008، لكنه عاش في معظم أنحاء آسيا في أوائل العصر الحجري القديم.
ووفقًا لما جاء في صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تم العثور على بقايا إنسان نياندرتال أيضًا في الكهف، إلى جانب عظام طفل يشير حمضه النووي إلى أن أمه من أم إنسان نياندرتال ووالد دينيسوفان.
ومن جانبه، أوضح مؤلف البحث وعالم الآثار ريتشارد بيرت روبرتس من جامعة ولونجونج بأستراليا، أن تحليل الحمض النووي للرواسب يوفر فرصة رائعة.
وأضاف أنه من خلال دراستهم: “تمكن الفريق من الجمع بين التواريخ التي حددناها سابقًا للرواسب في كهف دينيسوفا مع الأدلة الجزيئية لوجود البشر والحيوانات”.
بينما قالت مؤلفة الورقة وعالمة الآثار زنوبيا جاكوبس، من جامعة ولونجونج أيضًا: “لقد استغرقت عملية جمع العينات من جميع الغرف الثلاث في الكهف وتوثيق مواقعها الدقيقة أكثر من أسبوع”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البشر عاشوا مع إنسان “دينيسوفان ونياندرتال” قبل 44 ألف عام (دراسة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.