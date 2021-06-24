تراند الفن: الرئيس الأمريكي ينتقد القمع الروسي للمثلية الجنسية خلال لقاء بوتين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 مساءً - تناول المركز الأطلنطي تقريرًا مفصلًا حول علاقة المثلية الجنسية بالركود الديمقراطي في بعض الدول، مسلطًا الضوء على أبرز ما جاء في القمة الروسية – الأمريكية على مستوى رؤساء الجمهورية التي عُقدت خلال الأسبوع الماضي، ولم يتم الإفصاح عن العديد من التفاصيل الخاصة بها.

صرح أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بأن بايدن تطرق في حديثه مع الرئيس بوتين إلى وضع حقوق الإنسان في روسيا.

أعرب بايدن وفقًا لتصريحات الخارجية الأمريكية، عن قلقه البالغ إزاء وضع أخوين مثليين جنسيًا، تم القبض عليهما بتهمة الاشتراك في أعمال إرهابية وتم ترحيلهما إلى الشيشان.

كيف كان رد الرئيس الروسي؟

قال أنتوني بلينكن: “لن أكون عادلًا إذا تحدثت عن رد الرئيس بوتين.. ولكن من العدل أن أوضح أنه كان هناك اعتراف بالقواعد الأساسية للحياة”.