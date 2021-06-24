فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 مساءً - تناول المركز الأطلنطي تقريرًا مفصلًا حول علاقة المثلية الجنسية بالركود الديمقراطي في بعض الدول، مسلطًا الضوء على أبرز ما جاء في القمة الروسية – الأمريكية على مستوى رؤساء الجمهورية التي عُقدت خلال الأسبوع الماضي، ولم يتم الإفصاح عن العديد من التفاصيل الخاصة بها.
صرح أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بأن بايدن تطرق في حديثه مع الرئيس بوتين إلى وضع حقوق الإنسان في روسيا.
أعرب بايدن وفقًا لتصريحات الخارجية الأمريكية، عن قلقه البالغ إزاء وضع أخوين مثليين جنسيًا، تم القبض عليهما بتهمة الاشتراك في أعمال إرهابية وتم ترحيلهما إلى الشيشان.
كيف كان رد الرئيس الروسي؟
قال أنتوني بلينكن: “لن أكون عادلًا إذا تحدثت عن رد الرئيس بوتين.. ولكن من العدل أن أوضح أنه كان هناك اعتراف بالقواعد الأساسية للحياة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس الأمريكي ينتقد القمع الروسي للمثلية الجنسية خلال لقاء بوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.