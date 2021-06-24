تراند الفن: الموت يفجع ريم عبدالله في أقرب الناس إليها

صحيفة المرصد: فجع الموت الفنانة ريم عبدالله، مساء اليوم الخميس، في والدها، حيث عبرت عن حزنها الشديد لفراقه، فيما طالبت جمهورها بالدعاء له بالمغفرة.

وقالت ريم عبد الله عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي:”إنا لله وإنا إليه راجعون، (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي”.

فيما طلبت ريم من جمهورها، الدعاء لوالدها، قائلة:”ادعوا له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته”.