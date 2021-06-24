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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 52 دقيقة مضت المرصد 25 زيارة
صحيفة المرصد: فجع الموت الفنانة ريم عبدالله، مساء اليوم الخميس، في والدها، حيث عبرت عن حزنها الشديد لفراقه، فيما طالبت جمهورها بالدعاء له بالمغفرة.
وقالت ريم عبد الله عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي:”إنا لله وإنا إليه راجعون، (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي”.
فيما طلبت ريم من جمهورها، الدعاء لوالدها، قائلة:”ادعوا له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الموت يفجع ريم عبدالله في أقرب الناس إليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.