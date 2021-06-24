نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر مبخرة عودي على مودي من القرشي وأسعار عطور القرشي النسائية في المقال التالي
تعرف على سعر مبخرة عودي على مودي من القرشي وأسعار عطورالقرشي النسائية، أصبحت البخور والمعطرات من الأشياء التي لا غنى عنها في كافة المنازل، والتي تعطي للمنزل والمكان رائحة رائعة تدوم لوقت طويل، ومع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في جميع المجالات، كان لابد من ظهور ذلك في المبخرة هي الأخرى
حيث قامت شركة عبد الصمد القرشي بابتكار مبخرة عود تجمع بين الإطار القديم والحديث للمبخرة، وهو ما يعطي شكل مميز ليومك، وتعد شركة القرشي إحدى الشركات الرائدة في صناعة العطور وسنتعرف على بعض أسعار العطور التي تنتجها وكذلك المبخرة الإلكترونية.
سعر مبخرة عودي على مودي من القرشي
أصبح جهاز المبخرة الإلكتروني عودي على مودي من أكثر الأجهزة التي أخذت حجم كبير من تفكير العديد من محبي العطور والبخور في كافة أنحاء المملكة، والعالم بأكلمه، وهو جهاز صغير الحجم يوضع بداخله كبسولة تعطي 40 تبخيرة والتي تعمل على تعطير الجسم والمكان كاملا في ثواني معدودة، ويتوافر جهاز المبخرة في منافذ البيع المباشرة في جميع أنحاء المملكة بسعر 200 ريال سعودي كما يوجد ضمان لمدة عامين، كما يمكن طلب المنتج من الموقع الإلكتروني للشركة والدفع عن طريق الفيزا واستلام الجهاز خلال 5 أيام.
أسعار عطور القرشي النسائية
تقوم شركة عبد الصمد القرشي بإنتاج العديد من العطور النسائية التي تتمتع بالرائحة الجذابة والثابتة لفترات طويلة في كافة فصول العام، لذا نعرض لكم بعض أسعار عطور القرشي النسائية:
- فروسيه وايت بسعر 400 ريال.
- جدايل بسعر 150 ريال.
- رنة الخلخال بسعر 210 ريال.
- الحياة بسعر 210 ريال.
- مخمرة الشعر بسعر 265 ريال.
- رامان نسائي بسعر 367 ريال.
- دموع الفرح بسعر 172.50 ريال.
- دهن عود فيلاريا بسعر 690 ريال.
- القرشي نايت بسعر 287.50 ريال.
- سفاري فيم بسعر 345 ريال.
- سفاري إكستريم بسعر 287.50 ريال.
- بينك إنسنس بسعر 172.50 ريال.
- خشب العود بسعر 287.50 ريال.
- ريد ستار بسعر 172.50 ريال.
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