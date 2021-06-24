سعر مبخرة عودي على مودي من القرشي وأسعار عطور القرشي النسائية 

تعرف على سعر مبخرة عودي على مودي من القرشي وأسعار عطورالقرشي النسائية، أصبحت البخور والمعطرات من الأشياء التي لا غنى عنها في كافة المنازل، والتي تعطي للمنزل والمكان رائحة رائعة تدوم لوقت طويل، ومع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في جميع المجالات، كان لابد من ظهور ذلك في المبخرة هي الأخرى

حيث قامت شركة عبد الصمد القرشي بابتكار مبخرة عود تجمع بين الإطار القديم والحديث للمبخرة، وهو ما يعطي شكل مميز ليومك، وتعد شركة القرشي إحدى الشركات الرائدة في صناعة العطور وسنتعرف على بعض أسعار العطور التي تنتجها وكذلك المبخرة الإلكترونية.

سعر مبخرة عودي على مودي من القرشي

أصبح جهاز المبخرة الإلكتروني عودي على مودي من أكثر الأجهزة التي أخذت حجم كبير من تفكير العديد من محبي العطور والبخور في كافة أنحاء المملكة، والعالم بأكلمه، وهو جهاز صغير الحجم يوضع بداخله كبسولة تعطي 40 تبخيرة والتي تعمل على تعطير الجسم والمكان كاملا في ثواني معدودة، ويتوافر جهاز المبخرة في منافذ البيع المباشرة في جميع أنحاء المملكة بسعر 200 ريال سعودي كما يوجد ضمان لمدة عامين، كما يمكن طلب المنتج من الموقع الإلكتروني للشركة والدفع عن طريق الفيزا واستلام الجهاز خلال 5 أيام.

أسعار عطور القرشي النسائية

تقوم شركة عبد الصمد القرشي بإنتاج العديد من العطور النسائية التي تتمتع بالرائحة الجذابة والثابتة لفترات طويلة في كافة فصول العام، لذا نعرض لكم بعض أسعار عطور القرشي النسائية: