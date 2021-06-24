فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت آخر الأخبار 23 زيارة
قال الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصري – الألماني، إن الحديد والصلب، يمكن أن تُولد منه مصانع ناجحة، مؤكدًا أن مصانع البنية الأساسية المملوكة للدولة، يجب الحفاظ عليها، والعمل على تطويرها بأحدث المُعدات.
وأضاف نادر، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفي بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، أنه يمكن تحويل شركات القطاع العام من الخسارة إلى الربحية، وذلك من خلال توفير عناصر النجاح، موضحًا أن تلك العناصر تشمل التحديث الكامل للمصانع الذي يضمن تحقيق أعلى معاير الجودة، وتذليل جميع العقبات التي تُواجه تلك الشركات، وتأهيل العناصر البشرية.
وفي وقت سابق، قدمت شركة فاز ماش المملوكة للحكومة الأوكرانية، عرضًا إلى الشركة القابضة المعدنية، لتطوير مصنع الحديد والصلب المُقام على مساحة 1400 فدان بمنطقة حلوان.
وكشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة لـ “القاهرة 24″، عن بدء مُفاوضات جادة مع الشركة القابضة مع الشركة الأوكرانية، بهدف التأكد من جدية خطة التطوير وإمكانية تنفيذها في المصنع المُتهالك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مجلس الأعمال المصري الألماني”: “الحديد والصلب” يمكن أن تُولد منه مصانع ناجحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.