تراند الفن: “مجلس الأعمال المصري الألماني”: “الحديد والصلب” يمكن أن تُولد منه مصانع ناجحة

قال الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصري – الألماني، إن الحديد والصلب، يمكن أن تُولد منه مصانع ناجحة، مؤكدًا أن مصانع البنية الأساسية المملوكة للدولة، يجب الحفاظ عليها، والعمل على تطويرها بأحدث المُعدات.

وأضاف نادر، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفي بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، أنه يمكن تحويل شركات القطاع العام من الخسارة إلى الربحية، وذلك من خلال توفير عناصر النجاح، موضحًا أن تلك العناصر تشمل التحديث الكامل للمصانع الذي يضمن تحقيق أعلى معاير الجودة، وتذليل جميع العقبات التي تُواجه تلك الشركات، وتأهيل العناصر البشرية.

وفي وقت سابق، قدمت شركة فاز ماش المملوكة للحكومة الأوكرانية، عرضًا إلى الشركة القابضة المعدنية، لتطوير مصنع الحديد والصلب المُقام على مساحة 1400 فدان بمنطقة حلوان.

وكشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة لـ “القاهرة 24″، عن بدء مُفاوضات جادة مع الشركة القابضة مع الشركة الأوكرانية، بهدف التأكد من جدية خطة التطوير وإمكانية تنفيذها في المصنع المُتهالك.