فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : وثقث إحدى كاميرات المراقبة العامة، جريمة قتل بشعة، حدثت أمس في شوارع العاصمة العُمانية مسقط. وأظهر مقطع الفيديو، توقف سيارة “رصاصية اللون”، قبل أن تقف خلفها سيارة “بيضاء اللون، وتشاجرا قائدي المركبتين. عدة طعنات

ونزل قائد السيارة “بيضاء اللون” متوجهًا نحو قائد السيارة “رصاصية اللون”، ولكن الآخير فاجأه بعدة طعنات، حسبما أظهر مقطع الفيديو. وحمل قائد السيارة “رصاصية اللون” سكين في يده، وانهال على المجني عليه في أماكن متفرقة بجسده، ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وسط تجمع المارة دون أن يتدخل أحد. وفور وقوع المجني عليه على الأرض، قام الجاني بتوجيه طعنات أخرى له، قبل أن يستقل سيارته “رصاصية اللون، ويغادر موقع الحادث.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خلاف على الطريق يتحول إلى جريمة بشعة وسط شوارع العاصمة العُمانية مسقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.