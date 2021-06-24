فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 مساءً - انتهت مُنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، ومن المقرر أن يبدأ دور ثمن نهائي البطولة القارية، السبت المقبل.
وجاءت مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي:
*ويلز في مواجهة الدنمارك.
*إيطاليا في مواجهة النمسا.
*هولندا في مواجهة التشيك.
*بلجيكا في مواجهة البرتغال.
*كرواتيا في مواجهة اسبانيا.
*فرنسا في مواجهة سويسرا.
*ألمانيا في مواجهة إنجلترا.
*السويد في مواجهة أوكرانيا.
ويعتبرمنتخب هولندا هو الأقوى في دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية لهذه النسخة، حيث سجّل 8 أهداف في ثلاث مباريات.
وبدأ منتخب هولندا البطولة بفوز صعب على نظيره منتخب أوكرانيا بنتيجة ثلاثة أهداف مُقابل هدفين، وفي الجولة الثانية، فاز منتخب الطواحين على نظيره منتخب النمسا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، واختتم دور المجموعات بالفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.
يذكر أن منتخب هولندا، سوف يواجه نظيره منتخب التشيك، الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا الدولي فى المجر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد نهاية دور المجموعات.. هولندا الأقوى هجومًا في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.