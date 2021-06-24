تراند الفن: بعد نهاية دور المجموعات.. هولندا الأقوى هجومًا في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 مساءً - انتهت مُنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، ومن المقرر أن يبدأ دور ثمن نهائي البطولة القارية، السبت المقبل.

وجاءت مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي:

*ويلز في مواجهة الدنمارك.

*إيطاليا في مواجهة النمسا.

*هولندا في مواجهة التشيك.

*بلجيكا في مواجهة البرتغال.

*كرواتيا في مواجهة اسبانيا.

*فرنسا في مواجهة سويسرا.

*ألمانيا في مواجهة إنجلترا.

*السويد في مواجهة أوكرانيا.

ويعتبرمنتخب هولندا هو الأقوى في دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية لهذه النسخة، حيث سجّل 8 أهداف في ثلاث مباريات.

وبدأ منتخب هولندا البطولة بفوز صعب على نظيره منتخب أوكرانيا بنتيجة ثلاثة أهداف مُقابل هدفين، وفي الجولة الثانية، فاز منتخب الطواحين على نظيره منتخب النمسا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، واختتم دور المجموعات بالفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

يذكر أن منتخب هولندا، سوف يواجه نظيره منتخب التشيك، الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا الدولي فى المجر.

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