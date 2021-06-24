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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : أصدرت أمانة منطقة الرياض بياناً توضيحيا بشأن ما يتعلق بأعمال إزالة سوق الجوهرة النسائي المجاور لسوق حجاب بحي النسيم، بعدما رصدت تداول معلومات وصفتها بـ”غير دقيقة “عنه في شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال البيان : “أبرمنا عقدا استثماريا مع إحدى المؤسسات للاستفادة من الأرض التي أقيم عليها السوق وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية، ثم لاحقا، وتنفيذا للقرارات والضوابط النظامية التي استجدت، والقاضية بتطبيق المخطط الأصلي المعتمد لتلك الأرض الذي يقضي بإعادة الأرض كمواقف للمركبات، ومراعاه لأوضاع المستأجرات والمستثمر تقرر استمرار العقد الخاص بالسوق إلى حين انتهائه”.
وأضافت: “بعد انتهاء العقد، ونظرا لظروف المستأجرات، منحنا في أمانة منطقة الرياض المستأجرات مهلا متعددة إضافية بما يمنحهن الوقت الكافي للانتقال إلى مواقع أخرى بديلة، حرصا منا على الحفاظ على مصدر رزقهن، ومن المقرر أن تنتهي المهلة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة وبموجبه سنباشر إغلاق السوق وإزالته في الموعد المحدد تنفيذا للأنظمة ذات الصلة”.
وكانت مئات المواطنات اللاتي يمتلكن محلات تجارية، اشتكت من تنفيذ قرار إزالة بشأنهن داخل سوق الجوهرة النسائي الشهير الواقع ضمن سوق حجاب شرق العاصمة، من قبل أحد المستثمرين بالرياض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من أمانة الرياض على إزالة سوق الجوهرة النسائي وتسريح 650 مواطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.