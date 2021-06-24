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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 مساءً - أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أطلقت حملة مُكبرة في جميع أنحاء المحافظة استهدفت العيادات والمعامل والمستشفيات والصيدليات الخاصة، بالتعاون مع إدارة الصيدلة، وذلك بهدف التصدي للمخالفات.
وأوضح تواضروس، أن فريق العلاج الحر نجح في استصدار قرارات إغلاق للعديد من المنشآت الطبية الخاصة، والتي تعمل دون ترخيص وغلقها بالشمع الأحمر، وإنذار منشآت طبية وُجد بها مُخالفات وإعطائها مُهلة مُحددة لتلافي تلك المخالفات وتصحيح الأوضاع، ومُراجعة التراخيص الخاصة بالمعامل والعيادات الخاصة والمستشفيات والتأكد من سلامتها.
وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، حرصه الدائم من أجل وصول الخدمات الطبية المُتكاملة بصورة قانونية لجميع المرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة التصدي وبقوة لكافة المخالفات بالقطاع الصحي بالمحافظة من أجل سلامة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد الشحات، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر شارك مع التفتيش الصيدلي في عمل العديد من المحاضر للمنشآت الطبية التي وُجد بها كميات من الأدوية بالمُخالفة للقانون.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “صحة قنا”: غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية للعمل دون ترخيص (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.