فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 17 متهما في عصابة لتجارة الآثار يتزعمها علاء حسانين، الشهير بـ نائب الجن والعفاريت، في عهد الجماعة الإرهابية “الإخوان”، لتزعمه تشكيلًا عصابيّا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.
المتهمون في القضية هم: أسامة على محمد، ومحمود بيومي، ومحمد عبدالرحمن وشعبان مرسي وميلاد حليم واحمد علي وأحمد عبد العزيز وأحمد صابر ومحمد حسين وعاطف عبدالحميد، وأشرف محمد ومحمود عبدالفتاح وأحمد عبدالعظيم وعبد العظيم وأسامة عبدالكريم وأسامة حليم وعلاء محمد حسانين وأكمل ربيع.
وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ننشر أسماء عصابة تجارة الآثار التي تزعمها البرلماني السابق علاء حسانين (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.