تراند الفن: ننشر أسماء عصابة تجارة الآثار التي تزعمها البرلماني السابق علاء حسانين (خاص)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 17 متهما في عصابة لتجارة الآثار يتزعمها علاء حسانين، الشهير بـ نائب الجن والعفاريت، في عهد الجماعة الإرهابية “الإخوان”، لتزعمه تشكيلًا عصابيّا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

المتهمون في القضية هم: أسامة على محمد، ومحمود بيومي، ومحمد عبدالرحمن وشعبان مرسي وميلاد حليم واحمد علي وأحمد عبد العزيز وأحمد صابر ومحمد حسين وعاطف عبدالحميد، وأشرف محمد ومحمود عبدالفتاح وأحمد عبدالعظيم وعبد العظيم وأسامة عبدالكريم وأسامة حليم وعلاء محمد حسانين وأكمل ربيع.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.