تراند الفن: “كان بيحب يحضنّا”.. ننشر شهادة إحدى ضحايا المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة في بنها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 مساءً - روت إحدى الضحايا اللاتي تعرضن للتحرش، على يد مدرس بمدينة بنها محافظة القليوبية، تفاصيل حول الواقعة وعلاقتهم بالمدرس قائلة: “كان بيفضّلنا عن الصبيان، ويحب يقعدنا بعد الحصة ما تخلص”.

وأوضحت الضحية، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أنه “كان بيحط إيده على رجلي ولما السنترات قفلت وقت كورونا المستر جابنا أنا وكام بنت في العمارة كده لأنه كان ليه أوضة صغيرة في الدور الأرضي”.

وتابعت الضحية أن المتهم “أدانا شيت نحل فيه، ولما نقصت كام درجة ناداني وقالي مش احنا خدنا ده وخدنا ده وأثناء الكلام وضع يده في منطقة حساسة خفت أوي وكان اللى يقعد جنبه بيحضنه ويلمسه من أسفل ضهره بحجة إنه زي بابانا وإنه طيب وبيهزر”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مُدرس بإحدى المدارس بمحافظة القليوبية، لاتهامه بالتحرش ببعض الفتيات.

وكان قد ورد لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية، بلاغ، بشأن قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية أثناء شرح الحصص الدراسية.