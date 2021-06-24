تراند الفن: مريضة تتعرض لحروق في يدها بأحدى مستشفيات جازان.. ورد فعل غير متوقع من الإدارة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت نجلة مواطنة تفاصيل ما حدث لوالدتها، خلال تواجدها في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، لتلقي العلاج والإصابات التي لحقت بها.

ودخلت المواطنة إلى المستشفى منذ أسبوعين حسبما قالت ابنتها، في تصريحات لأخبار 24، وتم حجزها في قسم العزل بسبب نقص في الأكسجين وتم إعطاؤها أبرة المحلول “المغذي”.

وأضافت نجلة المواطنة، أنها أصبحت بصحة جيدة، ولكن بعد وقت قصير أصبحت حالتها غير مستقرة، وغير قادرة على الحركة، وقرر الطبيب المعالج تحويلها للعناية المركزة.

وتابعت أنها تم منعها من زيارة والدتها، وبعد إصرار لمدة يومين دخلت عليها، وتفاجأت بوجود حروق في يدها اليمنى وتمت تغطيتها بغطاء ثقيل، في غرفة لا يوجد بها تكييف.

وقالت نجلة المواطنة: “سألت إدارة المستشفى عن المتسبب في حرق اليد اليمنى لوالدتي، وعن إجراء الغسيل الكلوي المفاجئ، فكان ردهم: “قومي برفع شكوى لوزارة الصحة”.

والجدير بالذكر أن الطبيب المعالج للمواطنة، قرر إجراء غسيل كلوي لها، بسبب تدهور حالتها الصحية دون الرجوع لذويها، حسب تصريحات نجلتها.