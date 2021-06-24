تراند الفن: كلاكيت تاني مرة.. الزمالك يهزم الاتحاد ويقترب من حسم لقب دوري سوبر السلة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - حسم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، ثالث جولات best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري، لصالحه على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 74-69 في اللقاء الذى جمعهم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

فوز الزمالك، جعله يحتاج إلى الفوز في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين من أجل حسم اللقب لصالحة، خاصة أنه خسر الجولة الأولى بنتيجة 56 / 83، بينما تمكن الفارس الأبيض من الفوز في المُواجهة الثانية بنتيجة 80/70.

وحضر المباراة حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك لدعم اللاعبين، كما حضر أيضًا محمد مصليحي، رئيس الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان أيام 26 و28 يونيو الجاري بنظام best of 5، وحال فوز أي منهما بثلاث مباريات يُتوج بلقب البطولة.

ويقود الزمالك أجوستي بوش، مديرًا فنيا، ويُعاونه كل من: ياسر عبد الوهاب مدربًا عامًا، سمير جودة، مدربًا، وإسلام جمعة، طبيب الفريق‏.

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