فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - حسم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، ثالث جولات best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري، لصالحه على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 74-69 في اللقاء الذى جمعهم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
فوز الزمالك، جعله يحتاج إلى الفوز في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين من أجل حسم اللقب لصالحة، خاصة أنه خسر الجولة الأولى بنتيجة 56 / 83، بينما تمكن الفارس الأبيض من الفوز في المُواجهة الثانية بنتيجة 80/70.
وحضر المباراة حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك لدعم اللاعبين، كما حضر أيضًا محمد مصليحي، رئيس الاتحاد السكندري.
ومن المقرر أن يلتقى الفريقان أيام 26 و28 يونيو الجاري بنظام best of 5، وحال فوز أي منهما بثلاث مباريات يُتوج بلقب البطولة.
ويقود الزمالك أجوستي بوش، مديرًا فنيا، ويُعاونه كل من: ياسر عبد الوهاب مدربًا عامًا، سمير جودة، مدربًا، وإسلام جمعة، طبيب الفريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كلاكيت تاني مرة.. الزمالك يهزم الاتحاد ويقترب من حسم لقب دوري سوبر السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.