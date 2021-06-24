فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن 38 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، من أجل حسم ضم الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، مرة واحدة، في موسم الانتقالات الصيفية.
وقال الإعلامي خوسيه فيلكس دياز، عبر إذاعة راديو “ماركا” الإسبانية: “ريال مدريد يعمل منذ شهور على إمكانية دمج مبابي وهالاند في الفريق”.
وتشير التقارير إلى رفض نادي بروسيا دورتموند، عرض ريال مدريد الأول بشأن ضم هالاند، والتي بلغت قميته 110 ملايين يورو، مُطالبين برفع العرض على الأقل إلى 150 مليونا.
وحسب ما ذكرته التقارير، فإن نادي ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع مبابي، لكنه ينتظر حدوث أي تطور في موقفه مع النادي الباريسي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ريال مدريد يسعى لضم مبابي وهالاند معًا في ميركاتو واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.