تراند الفن: ريال مدريد يسعى لضم مبابي وهالاند معًا في ميركاتو واحد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، من أجل حسم ضم الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، مرة واحدة، في موسم الانتقالات الصيفية.

وقال الإعلامي خوسيه فيلكس دياز، عبر إذاعة راديو “ماركا” الإسبانية: “ريال مدريد يعمل منذ شهور على إمكانية دمج مبابي وهالاند في الفريق”.

وتشير التقارير إلى رفض نادي بروسيا دورتموند، عرض ريال مدريد الأول بشأن ضم هالاند، والتي بلغت قميته 110 ملايين يورو، مُطالبين برفع العرض على الأقل إلى 150 مليونا.

وحسب ما ذكرته التقارير، فإن نادي ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع مبابي، لكنه ينتظر حدوث أي تطور في موقفه مع النادي الباريسي.

عبد الحميد بسيوني يدرس البنك الأهلي قبل مواجهته بالدوري الممتاز