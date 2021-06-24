فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلن المذيع الإخواني معتز مطر منذ قليل وقف بث برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب من السلطات التركية. وكان معتز مطر، الهارب لتركيا قد أعلن في بداية الشهر الماضي عن رحيله عن فضائية “الشرق” التي تبث من إسطنبول بتركيا. وقال في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا بالقول: “بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل”. ‏وقال “تحياتي لكل زملائي جميعاً وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟” وكانت السلطات التركية قد طلبت تقييد فضائيات الإخوان، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، على خلفية التودد للقاهرة، ومحاولة التقرب معها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: لحظة إعلان الإخواني الهارب “معتز مطر” وقف برنامجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.