تراند الفن: قضايا اتهم فيها “نائب الجن والعفاريت” بعد إلقاء القبض عليه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - عرف علاء حسانين، عضو مجلس النواب السابق، بقاهر الجن والعفاريت، يذهب من قرية لأخرى ومن مدينة لغيرها للحديث مع الجن وإخراجهم من الأجساد، لم تنفعه حيله في منع الأجهزة الأمنية من ضبطه في عدة جرائم، آخرها الاتجار في الآثار.. ويستعرض موقع “القاهرة 24” أبرز التهم المنسوبة لعلاء حسانين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على علاء حسانين، الشهير بـ “نائب الجن والعفاريت”، في عهد جماعة “الإخوان”، لتزعمه تشكيلًا عصابيًّا للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح

وكانت قد قضت محكمة جنايات بنى سويف، بالسجن المشدد 15 عامًا لعلاء محمد حسانين، الملقب بـ “نائب الجن والعفاريت”، وآخرين بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى القضية 3478 لسنة 2017 جنايات كلى بنى سويف.

تعود أحداث القضية 3478 لسنة 2017 جنايات كلي بني سويف، عند استدراج هند فتحى وبدر سمير لمصطفى عبد العظيم، إلى إحدى الوحدات السكنية بمدينة بني سويف الجديدة ومعهم آخرون، وأشهر أحدهما في وجهه سلاحًا ناريًّا “مسدسًا”، لبث الرعب فى نفسه، وإجباره على نزع ملابسه، وكشف عورته، وتصويره عاريًا من هاتف أحدهم.

كما سرق المتهمان وآخرون هاتفه المحمول ونظارة ورخصة قيادة، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح بقيمة 120 ألف جنيه، كما صور أحدهم المجنى عليه من خلال هاتفه المحمول وهو عارى تمامًا.

كما شارك المتهمان ناجح حسانين طه حسانين، وعلاء محمد حسانين في الجرائم السابقة من خلال تحريض المتهمين الأول والثانى على ارتكاب واقعة الخطف والسرقة والإجبار على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

اتهام رجل الأعمال حسن راتب لعلاء حسانين بالنصب

ففى شهر أغسطس الماضى كان بداية النهاية لعلاء حسانين والملقب بـ “نائب الجن والعفاريت”، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وذلك بعد البلاغ الذى تقدم به أحد رجال الأعمال ضده بتهمة “النصب والاحتيال”، والاستيلاء منه على مبالغ تقدر بـ3 ملايين دولار.

لم تكن الواقعة الأخيرة التى حكم فيها على النائب علاء حسانين بالسجن لمد 15 عاما بمحافظة بنى سويف، هى الأولى له، فقد سبق واتهم فى قضية نصب وتوقيع شيكات دون رصيد عام 2003 فى القضية رقم 12427 لسنة 2003.

تهمت نصب لـ علاء حسانين

وفى يناير 2018، قضت محكمة جنح الهرم، في القضية رقم 46724 لسنة 2017 بحبس علاء حسانين واثنين آخرين بالسجن غيابيا سنة مع الشغل، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، وقضت المحكمة بحكمها الغيابى على المتهمون الثلاثة الذين تم إبلاغهم قانونيا، إلا أنهم لم يحضروا إلى المحكمة، بالسجن سنة مع الشغل، ووجهت النيابة لهم فى 28 من أغسطس تهمة النصب مستندة إلى الأوراق التى قدمتها المجنى عليها فى الواقعة.

وكانت نيابة الهرم طلبت تحريات المباحث فى المحضر رقم 46724 لسنة 2017 قسم شرطة الأهرام، حول اتهام ناجح حسانين طه، وعلاء محمد حسانين، وبسمة طه حسانين، بالنصب على المواطنين.

وأكدت التحريات الخاصة بوحدة مباحث قسم شرطة الأهرام، ممارسة المتهمون الثلاثة جرائم النصب على المواطنين، كما أفادت التحريات بأن المتهمين الثلاثة كونا تشكيلًا عصابيا للنصب على المواطنين، وأنهم من ذوى السمعة السيئة.

يذكر أن علاء حسانين يمتلك شركة للرخام والجرانيت، وله عدد من المحاجر والعديد من المدارس والمستشفيات بمحافظة المنيا.