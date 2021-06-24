تراند الفن: تسبب في تأجيل انتخابات النواب الأخيرة.. معلومات عن علاء حسانين بعد ضبطه بحيازة آثار بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب “الجن والعفاريت” والمرشح الحالي لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، نظام “فردي”، لتزعمه تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها مُستخدمًا الدجل، ومُدعيًا تسخير الجن.

وضبطت الأجهزة الأمنية، مجموعة من الآثار بحوزة المتهمين وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة، لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

وكان علاء حسانين قد تم استبعاده من انتخابات مجلس النواب الماضية، وقدّم طعنًا أمام المحكمة، وتم قبوله وإدراج اسمه في كشوف المُرشحين، وترتب على ذلك تأجيل إجراء الانتخابات بالدائرة حتى وقتنا هذا.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة، ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا رقم “4” برمز ساعة اليد، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردي لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، على أن تُجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة في موعدها المُحدد سلفًا.

جاء ذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر، على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.