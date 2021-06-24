فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد : طلب موظف أمن في محافظة العقبة الأردنية من مرافقي ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، خلال زيارته للمحافظة هوياتهم الشخصية. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، مشيرين إلى “إخلاص موظف الأمن في عمله”. وكان ولي العهد الأردني تفقد اليوم الخميس مركز تطعيم ضد فيروس كورونا في مركز صحي العقبة الشامل التابع لمديرية الشؤون الصحية في العقبة.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/111-51.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موظف أمن يفاجئ مرافقي “ولي العهد” بطلب هوياتهم قبل دخول مركز تطعيم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.