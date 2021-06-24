تراند الفن: ريكي بويج يتلقى طلبات إعارة وأبرزها من الدوري الإنجليزي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت آخر الأخبار 4 زيارة

كشفت تقارير صحفية، تلقي نادي برشلونة العديد من العروض الخاصة باللاعب الشاب ريكي بويج، للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت صحيفة “سبورت”، أنه بالنسبة لريكي بويج، تلقى برشلونة طلبات إعارة من جميع أنحاء أوروبا، بخصوص الاستفادة من خدمات اللاعب الشاب. وأكدت الصحيفة أنه لديه أربع عروض درجة أولى من إسبانيا وعرض من الدوري الإنجليزي على الطاولة، حيث إنه الآن كل شيء بيد ريكي بويج. ووفقا للصحيفة، فإن الإدارة الرياضية ورونالد كومان المدير الفني، يؤيدون خروجه للحصول على دقائق أكثر ويستمر في التطور. أبرزهم رونالدو وبرونو ضد لوكاكو ودي بروين.. نجوم وجهًا لوجه في دور الـ16 من يورو 2020

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