تراند الفن: «النيابة العامة» تحدد ضوابط تقديم «طلبات الخصوم» في مرحلة التحقيق

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت Uncategorized 6 زيارة
تواصل – فريق التحرير:
حددت النيابة العامة، اليوم الخميس، ضوابط تقديم الطلبات الخاصة بالخصوم أثناء مرحلة التحقيق والفترة المحددة للفصل فيها.
وقالت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تُقدم طلبات الخصوم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة.
وأضافت النيابة العامة أنه “في جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق”.
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