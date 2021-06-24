تراند الفن: شاهد: باحث يروي قصة معركة “وادي قريش” بين “بخروش بن علاس” والعثمانيين.. ويكشف المنتصر وعدد القتلى من الأتراك

صحيفة المرصد : كشف الباحث السعودي حسن الزهراني عن معركة وادي قريش الحسن، والتي وقعت عندما حاصر العثمانيين القلعة وعندها استعان بخروش بن علاس بأعوانه منهم طامي بن شعيب ومحمد الدهمان ومجموعة من المعاونين.

وأوضح “الزهراني” لبرنامج “الراصد” أن المعركة كانت قوية وانتصر فيها “بن علاس” وقتل من الأتراك ما يقارب الألف وهزموا.

وأشار إلى أن منطقة الجنوب والتي تبدأ من الطائف كانت السبب في تعاون “بن علاس” و”بن شعيب” فالمصالح المشتركة بينهم جعلت بينهم تعاون سواء عسكري أو أي أمر آخر.



