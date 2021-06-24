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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : كشف الباحث السعودي حسن الزهراني عن معركة وادي قريش الحسن، والتي وقعت عندما حاصر العثمانيين القلعة وعندها استعان بخروش بن علاس بأعوانه منهم طامي بن شعيب ومحمد الدهمان ومجموعة من المعاونين.
وأوضح “الزهراني” لبرنامج “الراصد” أن المعركة كانت قوية وانتصر فيها “بن علاس” وقتل من الأتراك ما يقارب الألف وهزموا.
وأشار إلى أن منطقة الجنوب والتي تبدأ من الطائف كانت السبب في تعاون “بن علاس” و”بن شعيب” فالمصالح المشتركة بينهم جعلت بينهم تعاون سواء عسكري أو أي أمر آخر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: باحث يروي قصة معركة “وادي قريش” بين “بخروش بن علاس” والعثمانيين.. ويكشف المنتصر وعدد القتلى من الأتراك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.