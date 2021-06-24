تراند الفن: كشف نتائج مباريات اليوم في كأس العرب للشباب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:09 مساءً - أقيمت اليوم، عدة مُباريات ببطولة كأس العرب للشباب، والمقامة في مصر خلال الفترة الحالية، والتي شهدت أهدافًا غزيرة. وجاءت نتائج اليوم الخميس، كالآتي: *فوز السنغال على جزر القمر بنتيجة 5/1 *فوز العراق على لبنان 2/0 *فوز تونس تفوز أوزبكستان 1/0 *فوز السعودية على اليمن 2/1 واستطاع منتخب الشباب مواليد 2003 تحت قيادة المدرب محمود جابر، الفوز على منتخب الجزائر، بهدف دون رد، ضمن مُباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب، والمقامة في مصر خلال الفترة الحالية. وسجّل هدف منتخب الشباب الوحيد والفوز، اللاعب عبد الرحمن رشدان، مدافع الفراعنة الصغار، ولاعب وادي دجلة، من ضربة حرة مُباشرة وتسديدة رائعة في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، ليتأهل الفراعنة الصغار إلى الدور القادم بعد الفوز على كل من النيجر والجزائر. الملعب التونسي يقترب من خطف هدف سموحة.. تعرف على التفاصيل

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