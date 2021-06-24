تراند الفن: عمرو وردة يعلن خطبته بعد فوزه بلقب الدوري اليوناني

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

أعلن عمرو وردة لاعب منتخبنا الوطني وفريق باوك اليوناني، خطوبته مساء اليوم الخميس، وذلك خلال فترة الراحة التي حصل عليها من قبل ناديه بعد نهاية الموسم. وكان عمرو وردة قد نجح مع فريقه باوك هذا الموسم في التتويج بلقب كأس اليونان، وذلك بعد الفوز على حساب منافسه أولمبياكوس، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية. الملعب التونسي يقترب من خطف هدف سموحة.. تعرف على التفاصيل

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