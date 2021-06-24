فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق في مصر، بقضية فتاة الـ”تيك توك” مودة الأدهم أن حسابات المتهمة بالبنوك المختلفة، تؤكد حصولها على أموال من مصادر متعددة من الخارج.
وتضمنت حساباتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج بلغت قيمتها 2 مليون و400 ألف جنيه، بحسب اليوم السابع.
وعثرت النيابة المصرية خلال تحقيقاتها على وجود مبالغ مالية كبيرة في أحد البنوك بالتجمع الخامس، وبالقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالى 7 تحويلات من أشخاص من دولتين عربيتين قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2326.59 دولار أمريكي.
وكشفت التحقيقات تحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول عربية، وأمريكا وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار أمريكى، ومبلغ 77 ألفا و494 جنيها و35 قرشا، وتحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويلا من أشخاص بدول عربية وأجنبية قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكي.
يذكر أن المحكمة قد قررت معاقبة المتهمة مودة الأدهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامها بالاتجار في البشر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. التحقيقات تكشف حجم المبالغ التي حصلت عليها فتاة تيك توك “مودة الأدهم” من الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.