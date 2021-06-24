تراند الفن: زوج الراقصة صافيناز الاردنى وقصة المليون دولار

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:09 مساءً - “كنت دايمًا بقوله رجلي على رجلك يا روح مامي، وأنا برضو كنت غيرانة جدًا”.. بتلك الكلمات تحدثت الراقصة الاستعراضية صافيناز، عن علاقتها بزوجها السابق، خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية، والذي أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
وقالت صافيناز، خلال اللقاء: “العيب اللي كان فيه موجود بنسبة 99% من الرجالة، كان بيحب الستات، ولما كنت بمشي معاه كانت الرجالة كلها بيتفرجوا عليا وهو بيتفرج على ستات تانية”، وسط تساؤلات عن الزوج السابق للراقصة الأجنبية.
من هو الزوج السابق لصافيناز؟
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الزوج السابق للراقصة الأجنبية صافيناز.
1- أردني مقيم في مصر.
2- يمتلك مطعم وكافيه شهير في مدينة شرم الشيخ.
3- يتميز بأنه طاهي ماهر، على حد وصف الراقصة الأجنبية.
4- قبلت الزواج منه بعد تعارف استمر لـ6 أشهر.
5- رفض زوجها عملها في مجال الرقص الشرقي، لمنعها من الرقص لمدة 3 سنوات.
6- قرر زوجها طلاقها بعد إمضاءها على عقد عمل كراقصة لمدة 3 أشهر في البحرين، بشرط جزائي يصل إلى مليون دولار أمريكي، في ظل عدم تمكنه عن دفع ذلك المبلغ وسط إصرارها على الرقص، ما دفعها للطلاق.
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