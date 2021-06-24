فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف السفير الفرنسي لدى المملكة “لودوفيك بوي” عن دخول المملكة ضمن القائمة الخضراء في بلاده مما يسمح للسعوديين بالسفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى تحليل PCR قبل المغادرة وقال “لودوفيك بوي” عبر حسابه بموقع “تويتر” : “المملكة العربية السعودية ضمن القائمة الخضراء، لمن يرغبون بالسفر إلى فرنسا! .. يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا! .. أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني!”. وأضاف: “للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، لا حاجة لفحص PCR قبل المغادرة ولا حجر منزليّ عند الوصول”. وتابع: “للمسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح: إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من المغادرة، لا حاجة لحجر منزليّ عند الوصول”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السفير الفرنسي في المملكة يزف بشرى للسعوديين المحصنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.