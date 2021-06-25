فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 41 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، انعقاد جلسة بين حسين لبيب ووالد أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لإتمام الاتفاق على تجديد تعاقد اللاعب.
وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة عصر اليوم الخميس، إلا أنه تم تأجيل الجلسة لما بعد الانتهاء من مُباراة السلة في نهائي دوري السوبر.
وأضاف خالد الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية له: “إن شاء الله يكون هناك قُدرة على تجديد الزمالك لزيزو، ويكون هناك توافقًا واتفاقًا يرضي الطرفين”.
في سياق آخر، يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها الاثنين المقبل، ضمن مُباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جلسة بين حسين لبيب ووالد زيزو لحسم أمر تجديد تعاقده مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.