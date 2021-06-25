تراند الفن: جلسة بين حسين لبيب ووالد زيزو لحسم أمر تجديد تعاقده مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، انعقاد جلسة بين حسين لبيب ووالد أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لإتمام الاتفاق على تجديد تعاقد اللاعب.

وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة عصر اليوم الخميس، إلا أنه تم تأجيل الجلسة لما بعد الانتهاء من مُباراة السلة في نهائي دوري السوبر.

وأضاف خالد الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية له: “إن شاء الله يكون هناك قُدرة على تجديد الزمالك لزيزو، ويكون هناك توافقًا واتفاقًا يرضي الطرفين”.

في سياق آخر، يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها الاثنين المقبل، ضمن مُباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري.

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