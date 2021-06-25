تراند الفن: “الإسكان”: الانتهاء من تطوير ميدان طلعت حرب والأوبرا نهاية 2021

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 صباحاً - قال عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشيءون الفنية، إن تطوير القاهرة الخديوية، واحدة من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، مضيفا: “القاهرة الكبرى تشهد محاور تطوير الطرق ومحاور تطوير العشوائيات ومحور تطوير القاهرة الخديوية والمناطق ذات القيمة”.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: “يتم العمل في مختلف محاور تطوير القاهرة الكبرى بالتوازي، ونقل الوزارات خارج القاهرة يعطينا فرصة لتطوير وسط القاهرة والقاهرة الخديوية، والتي عانت الكثير من المشاكل التي تتمثل في انخفاض مُعدلات الأنشطة وسط المدينة”.

وتابع: “المرحلة الأولى العاجلة من التطوير كانت تطوير ميدان التحرير، وتم الانتهاء منها، ويتم العمل حاليًا على تطوير شارع طلعت حرب وميدان طلعت حرب وشارع قصر النيل وميدان الأوبرا، ومع نهاية 2021 سيتم الانتهاء من تطوير ميدان الأوبرا وطلعت حرب وشارع قصر النيل”.

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وأوضح مساعد وزير الإسكان: “هناك أطراف كثيرة تشارك في عملية التطوير ومنها جهاز التنسيق الحضاري ومحافظة القاهرة، وأن مشروع تطوير القاهرة الخديوية (مشروع دولة)”، مضيفا، أن وسط القاهرة بها بعض الشركات مثل شركة مصر للأصول، الإسماعيلية، ويمتلكان بعض العقارات وسط المدينة، وبالتالي هناك تنسيق مع تلك الشركات من أجل العمل لتطوير تلك المنطقة”.