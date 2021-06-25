فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 29 دقيقة مضت آخر الأخبار 17 زيارة
أعلن حسين لبيب رئيس الزمالك تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وتواجده مع الفريق الأبيض، وذلك لمدة 3 سنوات.
وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية له منذ قليل، عبر قناة النادي: “احمد سيد زيزو سعيد بتواجده داخل النادي ونحن فخورين بتواجده معنا”.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
جلسة بين حسين لبيب ووالد زيزو لحسم أمر تجديد تعاقده مع الزمالك
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسميا.. الزمالك يجدد عقد أحمد سيد زيزو لمدة 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.