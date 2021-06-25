تراند الفن: رسميا.. الزمالك يجدد عقد أحمد سيد زيزو لمدة 3 سنوات

أعلن حسين لبيب رئيس الزمالك تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وتواجده مع الفريق الأبيض، وذلك لمدة 3 سنوات.

وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية له منذ قليل، عبر قناة النادي: “احمد سيد زيزو سعيد بتواجده داخل النادي ونحن فخورين بتواجده معنا”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.