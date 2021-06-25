تراند الفن: استعداداً للحج.. «شؤون الحرمين»: رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة الأحد المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها سترفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، الأسبوع المقبل استعدادا لموسم الحج لهذا العام بمشيئة الله.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستعد، الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.

وبينت رئاسة شؤون الحرمين، أن رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، يأتي كما جرت عليه العادة السنوية استعدادًا لموسم حج ١٤٤٢هـ، بمشيئة الله.

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