تراند الفن: 7 أيام تفصل ميسي عن مغادرة برشلونة.. وكبار أوروبا يتابعون في صمت

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 صباحاً - يعيش نادي برشلونة وجماهير الفريق أجواء غير مُستقرة في الأيام المقبلة، بسبب مُستقبل نجم الفريق ليونيل ميسي الفترة المُقبلة.

وينتهي عقد ليو، مع نادي برشلونة بشكل رسمي في نهاية شهر يونيو الجاري، أي يتبقى فقط نحو 7 أيام على رحيله عن البارسا، ويحق له الانضمام إلى أي نادٍ بشكل مجاني في الصيف الحالي.

ويستعرض لكم “القاهرة 24“، على مدار السبعة أيام المُتبقية لميسي مع برشلونة، أبرز أرقامه والبدائل المرشحة لتعويضه، وأبرز الأندية المُهتمة بضمه والاستفادة التي ستعود عليهم، وذلك في حال فشل البارسا في تجديد العقد قبل هذه المدة.

ويحتفل ميسي اليوم بعيد ميلاده الـ34، وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة البارسا لازالت في مُحادثات مع ليو، في محاولة تجديد عقده، لكن اللاعب لم يعطيهم ردًا واضحًا حتى الآن بسبب تواجده مع منتخب الأرجنتين حاليًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

ويوجد العديد من الأندية المهتمة بضم ميسي، لكنها تتابع الموقف النهائي للاعب وناديه، وأبرزها باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، يوفنتوس، ومانشستر يونايتد، بخلاف انتشار أنباء حول احتمالية عودته إلى الأرجنتين مرة أخرى، ليختتم مسيرته الكروية في دوري بلاده.

وخاض ميسي 823 مباراة مع نادي برشلونة طوال مسيرته مع النادي في مختلف البطولات، سجّل خلالهم 706 هدف، وحصد خلالهم 35 بطولة مُختلفة ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني وكأس الملك وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

لكن في النهاية.. هل سيتمكن البارسا وإدارة النادي الجديدة من تجديد عقد ميسي، ليواصل مسيرته التاريخية مع العملاق الإسباني؟، أم ستكون هذه هي الأيام الأخيرة لميسي داخل النادي، ويبدأ مرحلة جديدة مع نادٍ آخر بداية من الموسم المُقبل، ويضيف إنجازات جديدة إلى سجله في السنوات الأخيرة له في الملاعب؟.

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