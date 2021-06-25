تراند الفن: بأسلوب توصيل الأسلاك.. القبض على حرامي الموتوسيكلات (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 صباحاً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو لشخص يقوم بسرقة الدراجات النارية “الموتوسيكل”، وتمكن أهالي المنطقة عن طريق كاميرات المراقبة الكائنة من ضبطه متلبسًا، وتم تسليمه لأجهزة الأمن وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح الفيديو أن شخصًا يقوم بتقطيع الأسلاك الخاصة بدراجة نارية، وخلال الصعود عليها تمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه إلى رجال الأمن.

من جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية سائق أتوبيس، فقد السيطرة على قيادة سيارة “سرفيس” في منطقة النهضة بمدينة السلام في القاهرة، ويظهر عليه أنه تحت تأثير المواد المخدرة.

وتوصلت مباحث المرور إلى أن المتهم المذكور سائق خط السلام – مدينة نصر، ويقطن بمنطقة المرج الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السيارة وتقنين الإجراءات لضبط السائق.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يرصد سائق “أتوبيس” يتعاطى مواد مخدرة أثناء قيادته، مما تسبب في عدم قدرته على قيادة الأتوبيس المحمل بالركاب في منطقة النهضة بدائرة قسم السلام.

وأظهر الفيديو توثيق أحد الركاب الواقعة بعد دقائق من تحرك قائد الأتوبيس من منطقة النهضة بدائرة قسم السلام، بعدما توقف السائق نتيجة فقد السيطرة على القيادة.

https://www.facebook.com/100001006009022/posts/4211457568897735/?d=n