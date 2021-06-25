تراند الفن: أول تعليق من أحمد سيد زيزو بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

أعرب أحمد سيد “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فرحته وسعادته بعدما جدد تعاقده مع النادي 3 سنوات مقبلة حتى عام 2024.

وأضاف زيزو، خلال تصريحات تلفزيونية له: “مبسوط أني جددت للنادي صاحب الفضل عليا، وإن شاء هكمل بالنادي حتى نهاية مشواري الكروي”.

وتابع: “بحب جمهور الزمالك، وبحترم جماهير النادي الكبير، وكنت عازر الناس الفترة الماضية، وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات الفترة المُقبلة”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمُواجهة مصر المقاصة في المباراة التي ستجمعهما مساء الاثنين المقبل، ضمن مُنافسات الدوري الممتاز.

جلسة بين حسين لبيب ووالد زيزو لحسم أمر تجديد تعاقده مع الزمالك