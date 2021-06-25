فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 4 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
أعرب أحمد سيد “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فرحته وسعادته بعدما جدد تعاقده مع النادي 3 سنوات مقبلة حتى عام 2024.
وأضاف زيزو، خلال تصريحات تلفزيونية له: “مبسوط أني جددت للنادي صاحب الفضل عليا، وإن شاء هكمل بالنادي حتى نهاية مشواري الكروي”.
وتابع: “بحب جمهور الزمالك، وبحترم جماهير النادي الكبير، وكنت عازر الناس الفترة الماضية، وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات الفترة المُقبلة”.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمُواجهة مصر المقاصة في المباراة التي ستجمعهما مساء الاثنين المقبل، ضمن مُنافسات الدوري الممتاز.
جلسة بين حسين لبيب ووالد زيزو لحسم أمر تجديد تعاقده مع الزمالك
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من أحمد سيد زيزو بعد تجديد تعاقده مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.