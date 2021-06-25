نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية بأقوى التخفيضات لعيد الأضحى والصيف في هايبر بنده Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى العروض والتخفيضات من هايبر بندة في جميع فروعه بالدول العربية، وخاصة دول الخليج بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك بمناسبة شهور الصيف، كما سنتحدث لكم في مقالتنا هذه عن آخر عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية للبيع بالتجزئة، ولكن بسعر الجملة لكل عملائها الجدد، والقدامى.

أقوى عروض هايبر بنده في السعودية

يقدم هايبر بنده ماركت في المملكة العربية السعودية أقوى العروض على جميع المنتجات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا، وعيكم بالخير، ومن أهم هذه العروض عروض منتجات الأغذية، ومنها: عرض على خبز التوست بالحبوب من فوشيا FOSHIA، وكذلك عرض على شابورة كراميش، وعرض أيضاً على شرائح خبز النخالة من هرفي Herfy، وكذلك عرض مميز على الكاب كيك من ماركة سويتز Switz بنكهة الفانيليا.

عروض بنده الأسبوعية الصيفية

نستكمل مع سيادتكم عروض هايبر بنده الأسبوعية بمناسبة الصيف، ومنها: عروض على المعمول البلدي بالدخن الفاخرة، وكذا خصم على الميني سويس رول، والبار بحشوة سفن دايز Days mini swiss roll 7، وخصم من موقع بندة على شرائح الخبر الأسمر من لوزين Lusine، وكذلك تخفيض على كب كيك من ماركة يمامة غندور اللذيذة Gandour yamama، وكذلك عرض على خبر الحليب الممتاز من سويتز Switz.

عروض بنده اليوم

خصم مميز على لبنة بينار Pinar labnah، وكذلك عرض على الزبادي اليوناني من ندى Nada، وأيضاً عرض مميز على الزبادي الكامل الدسم من ماركة الصافي Al safi، وكذلك على كريمة الطبخ من ندى، كما يوجد خصومات على الجبنة الشرائح من برايد Pride، وكذلك خصم على الجبنة الكريم من فلاديلفيا Philadelphia بوزن النصف كيلو، وعرض على الجبنة الكريم القابلة للدهن العبوة الإقتصادية من لونا Luna.

فروع هايبر بنده ومواعيد العمل

تختلف مواعيد عمل هايبر بنده ماركت Hyper Panda market من فرع للآخر، ولكن يعمل بجميع الفروع خلال أيام الأسبوع بدون انقطاع، صباحاً ومساءاً، وتنتشر فروعه في جميع الدول العربية، وخاصة دول الخليج، كالمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين.