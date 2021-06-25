تراند الفن: محافظ أسوان عن افتتاح المهرجان الدولي: يُسهم في إعلاء اسم بلادنا بسماء الفن

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 صباحاً - افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة “دورة النيل”، والذي يُقام في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

وحضر الحفل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى العديد من النقاد ووسائل الإعلام المختلفة.

وبدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطني، أعقبها وقائع حفل الافتتاح، والتي تضمنت إلقاء العديد من الكلمات لأبرز الحاضرين.

ورحّب اللواء أشرف عطية، في كلمته بإقامة المهرجان في أسوان للعام الخامس على التوالي، موضحا أن إقامة هذا المهرجان في ظل تحديات جائحة كورونا، يؤكد قدرة الدولة في إقامة أي فعاليات، حيث تم اليوم افتتاح فعالياته على أرض أسوان الطيبة ببشاشة أهلها، ليضيف هذا المهرجان زخمًا وتوهجًا فنيًا وثقافيًا وسياحيًا، ويسهم في إعلاء اسم أسوان في سماء الفن.

وقدم محافظ أسوان، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على دعمها اللامحدود لأي فعاليات أو أنشطة ثقافية أو فنية تُقام على أرض أسوان الطيبة، وأيضًا لمجلس أمناء المهرجان، وكافة الحاضرين من الفنانين والنقاد والسينمائيين من مُختلف دول العالم، موجهًا التحية الحاضرة الغائبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي شاركت في الدورات السابقة للمهرجان.

وشهدت فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، بتكريم الدكتورة مايا مرسي، بمنحها جائزة إيزيس الكبرى للإنجاز في مجال قضايا المرأة، والدكتورة فايزة الخرافي، بمنحها جائزة الريادة كأول مديرة جامعة في المنطقة العربية، كما تم تكريم صانعات السينما ومن بينهم خبيرة الأرشيف مني البنداري، المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، المخرجة المصرية ساندرا نشأت، بجانب تكريم نجمات السينما من مصر والعالم، من بينهم: إلهام شاهين، ودنيا سمير غانم، وكذا النجمة الفرنسية ماشا ميريل.