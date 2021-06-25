تراند الفن: فلورنتينو بيريز: لم نفاوض الجيري وكونتي.. وهذا موقفي من مبابي

كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، تفاصيل جديدة بشأن المُفاوضات مع مدربين لتولي تدريب الفريق، خلفًا لزين الدين زيدان قبل تولي أنشيلوتي.

وقال بيريز في تصريحات إذاعية: “‏لم نتحدث مع أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليجري، وبالنسبة لبوكيتينو كان لديه عقد مع ناديه”.

وتابع: “أنشيلوتي لم يكن خيارًا أخيرًا، فكرنا به منذ البداية.. النادي مسرور به وبـ خوسيه بينتوس”.

وعن التعاقد مع كيليان مباب، أوضح: “لن أتحدث عن لاعبين ليسوا معنا.. ‏لدينا فريق رائع، ونعمل دائمًا على جلب أفضل اللاعبين، ولدينا بالفعل بعض اللاعبين الشباب الرائعين.. العلاقة مع النجوم ليست سهلة، لكني أعتقد أنني أديرهم بشكل جيد، وأفكر دائمًا في ريال مدريد، وليس في العلاقات الشخصية”.

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