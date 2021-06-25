فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، تفاصيل جديدة بشأن المُفاوضات مع مدربين لتولي تدريب الفريق، خلفًا لزين الدين زيدان قبل تولي أنشيلوتي.
وقال بيريز في تصريحات إذاعية: “لم نتحدث مع أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليجري، وبالنسبة لبوكيتينو كان لديه عقد مع ناديه”.
وتابع: “أنشيلوتي لم يكن خيارًا أخيرًا، فكرنا به منذ البداية.. النادي مسرور به وبـ خوسيه بينتوس”.
وعن التعاقد مع كيليان مباب، أوضح: “لن أتحدث عن لاعبين ليسوا معنا.. لدينا فريق رائع، ونعمل دائمًا على جلب أفضل اللاعبين، ولدينا بالفعل بعض اللاعبين الشباب الرائعين.. العلاقة مع النجوم ليست سهلة، لكني أعتقد أنني أديرهم بشكل جيد، وأفكر دائمًا في ريال مدريد، وليس في العلاقات الشخصية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فلورنتينو بيريز: لم نفاوض الجيري وكونتي.. وهذا موقفي من مبابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.