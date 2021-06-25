فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أعرب مصطفى سيد زيزو، والد لاعب الفريق أحمد سيد زيزو، عن سعادته بتجديد عقد نجله مع الزمالك، مُوجهًا الشكر للجنة المُكلفة بإدارة النادي برئاسة كابتن حسين لبيب، عقب التجديد ثلاث سنوات جديدة.
وأكد والد زيزو، في تصريحات صحفية، أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك، ويعمل بإخلاص وجهد كبير حتى التجديد للاعب، كما يُقدر قيمة نادي الزمالك جيدًا.
وأضاف مصطفى زيزو، أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب الوجود داخل جدران القلعة البيضاء، وأضاف الكثير لنجله وجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن زيزو سيظل دائمًا لاعبًا بالزمالك، كونه صاحب الفضل عليه، وصنع اسمه ونجوميته، وذلك حتى الاعتزال.
واختتم والد اللاعب تصريحاته، مُتمنيًا أن يُسهم نجله مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولة الدوري وكأس مصر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: والد زيزو: لجنة حسين لبيب عاشقة للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.