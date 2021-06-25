تراند الفن: والد زيزو: لجنة حسين لبيب عاشقة للزمالك

أعرب مصطفى سيد زيزو، والد لاعب الفريق أحمد سيد زيزو، عن سعادته بتجديد عقد نجله مع الزمالك، مُوجهًا الشكر للجنة المُكلفة بإدارة النادي برئاسة كابتن حسين لبيب، عقب التجديد ثلاث سنوات جديدة.

وأكد والد زيزو، في تصريحات صحفية، أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك، ويعمل بإخلاص وجهد كبير حتى التجديد للاعب، كما يُقدر قيمة نادي الزمالك جيدًا.

وأضاف مصطفى زيزو، أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب الوجود داخل جدران القلعة البيضاء، وأضاف الكثير لنجله وجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن زيزو سيظل دائمًا لاعبًا بالزمالك، كونه صاحب الفضل عليه، وصنع اسمه ونجوميته، وذلك حتى الاعتزال.

واختتم والد اللاعب تصريحاته، مُتمنيًا أن يُسهم نجله مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولة الدوري وكأس مصر.

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