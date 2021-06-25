فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 7 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الطاقم التحكيمي المُكلّف بإدارة مُباراة الجولة السابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمع فريقي المصري والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية.
ويتكون الطاقم التحكيمي من عبد العزيز السيد حكمًا للساحة، ومعه كل من هشام طلب، إكرامي سالم كمساعدين، وخليفة عبد الله حكم رابع، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى خالد الغندور بمُعاونة من زميله أحمد عبد الله.
وأدى لفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء أمس الخميس، المران الأخير، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمُباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة المصري والإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.