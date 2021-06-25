تراند الفن: عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة المصري والإنتاج الحربي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الطاقم التحكيمي المُكلّف بإدارة مُباراة الجولة السابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمع فريقي المصري والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية.

ويتكون الطاقم التحكيمي من عبد العزيز السيد حكمًا للساحة، ومعه كل من هشام طلب، إكرامي سالم كمساعدين، وخليفة عبد الله حكم رابع، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى خالد الغندور بمُعاونة من زميله أحمد عبد الله.

وأدى لفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء أمس الخميس، المران الأخير، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمُباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري.