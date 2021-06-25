تراند الفن: محمد فضل: محمود الخطيب يلعب دورًا مهمًّا ورئيسيًّا في دعم الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أشاد محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، بدور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، ووجوده بشكل دائم مع فريق الكرة، وتقديم الدعم لحصد البطولات.

وأكد محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية له مساء اليوم: “موسيماني كويس جدًا في المباريات الكبرى، والأهلي أضاع فرصًا كثيرة جدًا أمام الترجي التونسي، وكنا قادرين على الفوز في رادس بأكثر من هدف”.

وتابع: “موسيماني حقق نجاحات مع الفريق الأحمر خلال المباريات الكبرى التي يديرها، والخطيب يلعب دورا مهما ورئيسيًّا في دعم الفريق، وسيد عبد الحفيظ يؤدي دوره على أكمل وجه، وأفضلية الأهلي تصب في صالح منتخب مصر”.

وكان النادي الأهلي، قد حقق فوزًا غاليًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد رادس، ضمن مُنافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على استاد الأهلي We السلام، ضمن مُنافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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