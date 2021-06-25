تراند الفن: محمد فضل: محمود الخطيب يلعب دورًا مهمًّا ورئيسيًّا في دعم الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أشاد محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، بدور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، ووجوده بشكل دائم مع فريق الكرة، وتقديم الدعم لحصد البطولات.
وأكد محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية له مساء اليوم: “موسيماني كويس جدًا في المباريات الكبرى، والأهلي أضاع فرصًا كثيرة جدًا أمام الترجي التونسي، وكنا قادرين على الفوز في رادس بأكثر من هدف”.
وتابع: “موسيماني حقق نجاحات مع الفريق الأحمر خلال المباريات الكبرى التي يديرها، والخطيب يلعب دورا مهما ورئيسيًّا في دعم الفريق، وسيد عبد الحفيظ يؤدي دوره على أكمل وجه، وأفضلية الأهلي تصب في صالح منتخب مصر”.
وكان النادي الأهلي، قد حقق فوزًا غاليًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد رادس، ضمن مُنافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على استاد الأهلي We السلام، ضمن مُنافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد فضل: محمود الخطيب يلعب دورًا مهمًّا ورئيسيًّا في دعم الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.