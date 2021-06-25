فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بالسجن 30 عاما على مصري هاجم بساطورين عسكريين في مركز كاروسيل دو لوفر التجاري، في العاصمة الفرنسية. إدراج اسمه في قائمة مجرمي الإرهاب وترافق الحكم الصادر في حق المصر عبد الله الحماحمي بمنع الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي مدة عقوبته، على ما أوضح رئيس المحكمة لوران رافيو بعد مداولات استمرت أكثر من 7 ساعات. ومنع المدان من الإقامة بشكل نهائي على الأراضي الفرنسية، وأدرج اسمه على سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية. بايع تنظيم داعش وفي صباح الثالث من فبراير 2017 في مركز اللوفر التجاري هاجم الحماحمي بواسطة ساطورين وأصيب أحد العسكريين في فروة الرأس، فيما أصيب المهاجم بجروح خطرة إثر اطلاق النار عليه. وأقر المهاجم خلال محاكمته في باريس بأنه بايع تتنظيم “داعش” الإرهابي قبل تنفيذ العملية، مع تشديده على أنه لم يكن يقصد القتل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القضاء الفرنسي يصدر حكمه على المصري منفذ “هجوم الساطورين” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.