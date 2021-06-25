تراند الفن: بالتعاون مع «المرور».. إغلاق مؤقت لطريق عمر بن الخطاب بالمدينة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الخميس، أنه تقرر بالتعاون مع مرور ⁧المدينة المنورة إغلاق طريق عمر بن الخطاب مؤقتاً؛ لتنفيذ مشروع ساحة الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم إغلاق طريق عمر بن الخطاب “العنبرية” الطالع والنازل في الجزء الواقع أمام أمانة المدينة المنورة.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين لاستخدام الطرق البديلة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.

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