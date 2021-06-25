تراند الفن: “تفاهة” طفل فيلم بلية ودماغه العالية.. من شهرة التمثيل حتى اتهامه بالاتجار في المخدرات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أثار القبض على صلاح مجاهد المشهور بشحصية “تفاهة” منذ قليل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية خلال الساعات الماضية، من القبض عليه، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

ويسرد “القاهرة 24” خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن صلاح مجاهد:-

– اكتشفه المخرج نادر جلال.

– كان أول ظهور له في فيلم “بلية ودماغه العالية” للفنان محمد هنيدي، عام 2000.

– قدم خلال أحداث الفيلم شخصية كوميدية أحبها الجمهور.

– ظهر بعدها في مسلسل “رجل في زمن العولمة”

– وكان هذا آخر عمل درامي له، وشارك في أجزاء المسلسل الثلاثة.