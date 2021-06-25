فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أثار القبض على صلاح مجاهد المشهور بشحصية “تفاهة” منذ قليل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية خلال الساعات الماضية، من القبض عليه، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.
ويسرد “القاهرة 24” خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن صلاح مجاهد:-
– اكتشفه المخرج نادر جلال.
– كان أول ظهور له في فيلم “بلية ودماغه العالية” للفنان محمد هنيدي، عام 2000.
– قدم خلال أحداث الفيلم شخصية كوميدية أحبها الجمهور.
– ظهر بعدها في مسلسل “رجل في زمن العولمة”
– وكان هذا آخر عمل درامي له، وشارك في أجزاء المسلسل الثلاثة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تفاهة” طفل فيلم بلية ودماغه العالية.. من شهرة التمثيل حتى اتهامه بالاتجار في المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.