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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 33 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : كشف محمد ناصر الإخواني المصري الهارب في تركيا عن نيته الابتعاد بشكل تام عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تويتر قال ناصر أن قرار ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن برغبة منه، وإنما لظروف يعلمها الجميع بحسب تعبيره.
وأشار الإعلامي الهارب في تركيا إلى أن قراره ليس انسحابا ولا هزيمة، وإنما هو جولة في ثأر يطول، موضحا أنه يأمل في العودة للظهور قريبا.
يذكر أن محمد ناصر كان يتولى تقديم أحد البرامج عبر شاشة قناة “مكملين” الإخوانية التي تبث من تركيا، قبل أن يتم إيقاف بث البرنامج مؤخرا بتوجيهات من السلطات التركية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد..لحظة إعلان الإخواني الهارب في تركيا “محمد ناصر” توقف برنامجه التليفزيوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.