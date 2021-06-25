فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 صباحاً - دافع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، والذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي بمشاركة 12 نادي من أوروبا.
وقال بيريز في تصريحات إذاعية:” السوبرليج ليس للأغنياء والفقراء، كرة القدم ملك للجماهير، ولكننا لسنا جميعًا متساويين، انظروا إلى دوري الأبطال، الناس تبدأ في المشاهدة من ربع النهائي”.
وتابع:” هناك مباريات لا يشاهدها أحد، في حين أن مباريات مثل الكلاسيكو يشاهدها مئات الملايين، هكذا يتم جني الأموال، السوبرليج سيمضي قدمًا، لا أحد يستطيع المغادرة، هو دوري مفتوح، ولن يؤثر على البطولات المحلية”.
وأردف:” لم أتحدث مع تشيفيرين، هناك أشخاص في اليويفا، لديهم امتيازات ويريدون الاحتفاظ بها، رغم أن كرة القدم تحتضر، نحن نخسر 8 مليار يورو وتشيفيرين يرفع راتبه، في أي بلد نعيش نحن؟”.
وواصل:” حتى الآن فزنا بكل معركة دخلناها حول السوبرليج، الأندية الإنجليزية تم إجبارها على إعلان الإنسحاب، ولكن لم يغادر أحد، هناك ضعفاء وقعوا أشياء لم يكن يجب أن يوقعوها، دعونا نرى ما سيحدث”.
واستطرد:” لماذا يتعين على اليويفا إدارتنا؟
لا يحدث ذلك في الدوري الأميريكي للمحترفين أو في بطولات التنس أو في بطولات الجولف، تم إنشاء السوبرليج للأندية الأكثر تأثيرًا في اللعبة، وهناك متسع للجميع”.
وأكمل:” لا يمكنك إرضاء جميع الأندية، لأن المسابقات تفقد جاذبيتها، مباريات روما لا تتمتع بنفس جاذبية مباريات اليونايتد،هنا المشجعون هم المسؤولون عن ذلك”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيريز: هناك أشخاص في اليويفا لديهم امتيازات ويريدون الاحتفاظ ونحن نخسر 8 مليار يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.